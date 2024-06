Trovato morto il presidente di Fincantieri Claudio Graziano

Lutto per Fincantieri: è morto il presidente Claudio Graziano. Il corpo senza vita del 70enne è stato rinvenuto nella mattina di oggi, lunedì 17 giugno, nella sua abitazione, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale: le indagini sono in corso ma l'ipotesi del suicidio sembra la più probabile.

Nato nel 1953 a Torino, Graziano ha avuto una lunga carriera nel mondo militare: dagli studi all'Accademia di Modena fino a ricoprire dal 2015 al 2018 il posto di Capo di Stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue. Dal 2022 si trovava al vertice del colosso cantieristico. Di recente era stato colpito da un grave lutto, la morte della moglie. Il corpo del 70enne è stato trovato in casa e, al momento, ogni ipotesi sul decesso rimane aperta, compresa quella del gesto volontario. Il corpo di Graziano è stato trovato alle 9.50 da un carabiniere della sua scorta che aveva la seconda chiave del suo appartamento nel centro storico di Roma. È stato lui il primo a dare l'allarme: il generale era sul letto e, secondo quanto riporta l'Ansa, si sarebbe ucciso con un colpo di pistola, dopo aver lasciato un biglietto.

La tragica notizia è stata confermata anche dall'azienda attraverso una nota: "Fincantieri esprime immenso dolore per l'improvvisa scomparsa del Generale Claudio Graziano, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto". In una nota del gruppo si sottolinea come "l'amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fincantieri ne ricordano con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera". Intanto, la notizia della scomparsa di Graziano si è ripercossa sul titolo di Fincantieri, che crolla in Borsa: sotto i 5 euro e in calo di oltre il 3%.

Lo sgomento di Mulè

Giorgio Mulè, storico esponente di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ha espresso il suo cordoglio per la morte del generale Graziano: "Sono sgomento e sconvolto dopo aver appreso la notizia della morte del generale Claudio Graziano. Ho avuto l'onore di apprezzarne le straordinarie capacità in ambito militare e di gestione nell'incarico a Bruxelles di presidente del comitato militare dell'Unione Europea per finire con la più recente responsabilità di presidente di Fincantieri. Ricordo su tutto l'uomo, la persona affabile e ironica, il tratto di signorilità e rispetto che lo contraddistinguevano. Il generale Graziano ha formato e forgiato una generazione di militari: li chiamano "i ragazzi del generale Graziano" e rappresentano per capacità e amor patrio la sua migliore eredità".