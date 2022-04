Precipita da cento metri, morto climber di 18 anni

Pasqua tragica a Trento. E' morto Giovanni Bernabè, il giovane climber precipitato sulla via Perla Bianca, in Valle del Sarca, nel pomeriggio di venerdì 15 aprile. Il diciottenne era precipitato per circa 100 metri, poi il recupero con l'elicottero i ricovero all'ospedale Santa Chiara. Dopo due giorni tra la vita e la morte il triste epilogo.

Come ricostruisce TrentoToday, il ragazzo stava affrontando una discesa in corda doppia insieme a un compagno di cordata. Da una prima ricostruzione, pare si trovasse in sosta e stesse attrezzando la corda doppia successiva quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato per circa 100 metri, fino a finire a terra alla base della parete.