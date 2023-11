Passeggia con il cane e trova un morto in pineta

Prima vittima del freddo a Roma. Un uomo di 47 anni di origini moldave è stato trovato privo di vita nella pineta delle Acque Rosse, a Ostia. A trovarlo un uomo che intorno alle 13 di mercoledì 8 novembre stava passeggiando con il proprio cane a ridosso dell'incrocio con via delle Baleniere. Sul posto i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che appurare il decesso della vittima, e la polizia di Stato.

L'uomo è stato trovato disteso, dietro un cespuglio. Era avvolto in una coperta, chiaro segnale di un disperato tentativo di proteggersi dal freddo. Non è escluso, quindi, che il 47enne possa essere morto per ipotermia o comunque un malore dovuto dalle rigide temperature, calate in questi giorni sulla Capitale.

Stesso destino era toccato a dicembre a un altro senza dimora, trovato privo di vita all'interno di una baracca sempre nella pineta di Acque Rosse. Per il 59enne romeno i soccorritori nulla poterono, se non accertarne il decesso.

