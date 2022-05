Poliziotto travolge e uccide un ragazzo di 17 anni

Tragedia intorno alle 23 di domenica sera, lungo via Olimpia a Paese, in provincia di Treviso. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto condotta da un poliziotto 27enne, in forza alla questura di Treviso, ha colpito lo scooter con in sella un giovanissimo che stava rincasando dopo aver trascorso la serata con la fidanzatina. Purtroppo il giovane, un 17enne di Morgano, Davide Pavan, è deceduto sul colpo, mentre il guidatore dell'autovettura è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita: nel sangue sarebbe stato accertato un tasso alcolemico di 1,5 gr/l circa.

Incidente a Paese (Treviso): morto Davide Pavan

Oltre a medico e infermieri del Suem sono giunti in via Olimpia anche i genitori della vittima, preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi del caso, sono intervenute alcune pattuglie della compagnia carabinieri di Montebelluna. Nella notte è stato posto agli arresti domiciliari l'automobilista coinvolto nell'incidente nel quale è deceduto il 17enne. I due veicoli del sinistro sono stati sequestrati.

La salma del giovane è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Davide, studente del Max Planck, era un grande appassionato di moto: domenica sera aveva accompagnato la fidanzatina a casa e stava rincasando.