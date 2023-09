Inciampa nello sportello aperto della lavastoviglie e cade sul coltello: morto dissanguato

Un incidente domestico tanto assurdo quanto drammatico gli è costato la vita. Un uomo di 63 anni è morto a San Martino Siccomario (Pavia). È inciampato in cucina nello sportello aperto della lavastoviglie ed è finito con la gamba su un coltello, che era posizionato nell'apposito cestello e aveva l'affilata lama rivolta verso l'alto.

La lama ha reciso l'arteria femorale del pensionato, la morte per dissanguamento è stata rapida e inevitabile nonostante i soccorsi chiamati dai vicini che lo avevano sentito urlare. L'uomo, padre separato da tempo senza rapporti con la famiglia, viveva da solo. Quando i soccorritori sono entrati in casa, l'uomo era a terra in una pozza di sangue, accanto alla lavastoviglie e al coltello.

La dinamica dell'episodio è stata ricostruita dai carabinieri, il magistrato di turno non ha disposto ulteriori accertamenti. La salma è stata restituita ai familiari.

