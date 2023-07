Si sdraia sul divano per riposare: la moglie lo trova morto

È stato stroncato da un malore improvviso al rientro da una giornata di festa trascorsa sull'altopiano di Caregno, in provincia di Brescia. Luigi Montini è morto domenica sera, all'età di 61 anni, tra le mura della sua abitazione di Marcheno: si era sdraiato sul divano per riposare, dopo aver dato una mano al gruppo degli alpini con cui collaborava da tempo per realizzare la festa estiva, e non si è più risvegliato. Quando la moglie ha dato l'allarme era purtroppo ormai troppo tardi: i sanitari accorsi non avrebbero potuto far altro che constatarne il decesso.

Operaio alla ditta Isval per una vita, era andato in pensione qualche anno fa: da allora "Riva", così tutti lo conoscevano e chiamavano in paese, si era dedicato anima e corpo alle attività organizzate dalla parrocchia, dalla polisportiva e dagli alpini. Volontario instancabile, era sempre in prima fila quando c'era da dare una mano alle feste, come in oratorio e sul campo da calcio che curava con precisione e meticolosità. Il calcio era da sempre la sua passione, lo chiamavano tutti "Riva" proprio per le doti e il talento da attaccante di cui in gioventù faceva sfoggio nelle squadre locali e durante i tornei estivi.

La sua morte improvvisa ha gettato nel lutto diverse realtà associative del paese e l'intera comunità di Marcheno, che lo ricorda come "un uomo buono, disponibile, sempre sorridente e con la battuta pronta". "Ti faceva sempre ridere e divertire", racconta un amico.

