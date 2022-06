Si tuffa nel fiume e picchia contro uno scoglio, muore 15enne

Tragedia lungo il fiume Adda nel Lodigiano, a Merlino, nei pressi della diga Vacchelli: un ragazzo di 15 anni di Paullo (Milano) è morto in ospedale dopo avere picchiato la testa contro uno scoglio ed essere rimasto in acqua per diversi minuti. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 11 giugno. Si è rivelata purtroppo inutile la corsa in ospedale, al Papa Giovanni di Bergamo: il 15enne non ce l'ha fatta.

Tutto è iniziato verso le sette e mezza di sabato. Il giovane, che si trovava con un amico in riva al fiume in una zona molto 'gettonata' nei mesi estivi, aveva trascorso il pomeriggio sulla spiaggia e poi aveva voluto fare un bagno in acqua, tuffandosi. Ma aveva picchiato la testa contro uno scoglio e per vari minuti non era più riemerso.

Alcune persone presenti in spiaggia, che avevano visto tutto, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il ragazzo, poi preso in cura dai sanitari del 118. Il giovane aveva profonde ferite alla testa ed è stato trasportato con l'elicottero a Bergamo, dov'è stato ricoverato. Purtroppo, però, nella tarda serata di sabato è venuto a mancare.