Uomo rimane folgorato in una vigna e muore, ferito un collega

Incidente mortale a Gaggio, frazione del comune di Domaso, in provincia di Como. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, che parla di "infortunio lavorativo in vigna": un uomo è morto folgorato per cause ancora in fase di accertamento. Un amico della vittima, un 29enne, è rimasto folgorato alle gambe e trasportato non in pericolo di vita (codice giallo) all'ospedale di Gravedona. Dalle prime informazioni sembra che i due stessero lavorando nella vigna con il generatore, ma la dinamica dei fatti non è ancora chiara. Sul luogo dell'incidente, avvenuto poco dopo le 11, sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, uomini del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e personale dei vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri.

Morti sul lavoro: un'altra settimana di sangue

Quella appena trascorsa è stata un'altra settimana nera per quanto riguarda le vittime sul lavoro. Due giorni fa ad Empoli un operaio di 34 anni è morto cadendo dalla finestra del secondo piano di una palazzina in cui erano in corso lavori edili. Lunedì a San Giovanni Rotondo ha perso la vita Alessandro Rosciano, anche lui operaio in un cantiere, schiacciato da una lastra di calcestruzzo. Martedì un altro incidente mortale sul posto di lavoro a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, poco dopo le 8, un operaio di 36 anni è precipitato da un'altezza di otto metri nello stabilimento della fonderia Toora Casting, azienda che produce componenti d'alluminio per auto. Non c'è stato nulla da fare, è deceduto per le ferite riportate nell'impatto al suolo. Nella stessa giornata ad Asti un uomo di 56 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto ustionato in un cantiere.

Sono 538 i decessi registrati nei primi sei mesi

In media sono sono circa tre le persone che ogni giorno perdono la vita in incidenti sul lavoro. Secondo i dati Inail nei primi sei mesi dell'anno, e dunque fino al 30 giugno 2021, sono stati denunciati 538 decessi. Il dato, è vero, è in flessione del 5,6% rispetto allo scorso anno, ma si tratta comunque di numeri inacettabili. Insomma, sul fronte sicurezza c'è ancora tanto da fare. D'altra parte, stando ai dati della stessa Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e giugno sono state 266.804, in aumento dell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020.