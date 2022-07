Si appoggia a un palo e rimane folgorato: morto ragazzino di 13 anni

È deceduto dopo 10 giorni d'agonia il ragazzino di 13 anni rimasto folgorato da un lampione della pubblica illuminazione a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. La tragedia è avvenuta lo scorso 28 giugno: il 13enne stava giocando all'interno del parco "Don Nino", quando ha appoggiato la spalla al palo ed è rimasto folgorato, cadendo a terra privo di sensi. Gli amici, insieme ad altri presenti, hanno subito allertato i soccorsi che, dopo aver tentato di rianimarlo con il defibrillatore, lo avevano trasportato all'ospedale di Termoli. Poi il trasferimento nella Rianimazione dell'ospedale di Foggia, ma le condizioni del piccolo sono andate peggiorando di giorno in giorno, fino alla terribile notizia del decesso.

Sul caso sono molti i punti da chiarire. La Procura di Larino ha aperto un'inchiesta sulla vicenda e ha sequestrato l'area dove si trova il lampione. Il magistrato, dopo aver ricevuto la dichiarazione sanitaria e della documentazione dall'ospedale Riuniti di Foggia, deciderà se disporre l'autopsia, un'opzione molto probabile, considerata la dinamica del decesso. L'8 luglio gli eventi festivi promossi dall'Amministrazione comunale erano stati rinviati come segno di vicinanza al dolore della famiglia. In merito al palo dell'illuminazione non risultano segnalazioni di malfunzionamento o guasti presso l'ufficio tecnico del Municipio di Montenero. Le indagini ora continuano per omicidio colposo.