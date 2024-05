È morto Franco Di Mare, lo annuncia la famiglia con una nota. "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie". Il fratello, Gino Di Mare, in un post su Facebook lo saluta così: "Ciao Frà, con te va via un pezzo di me".

Di Mare lo scorso 28 aprile aveva rivelato di essere affetto da un mesotelioma inguaribile e di averlo contratto respirando particelle di amianto negli anni in cui era corrispondente all'estero per la Ria. Aveva anche denunciato come la tv pubblica non lo avesse sostenuto nella sua battaglia per il riconoscimento della malattia contratta sul lavoro. Oggi l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha fatto sapere che era in programma un incontro chiarificatore: "Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro" ha spiegato l'ad Rai.

È morto Franco Di Mare: la malattia e lo scontro con la Rai

Era il 27 maggio 2023 quando Franco Di Mare salutava gli spettatori di Rai 3 chiudendo la quinta stagione del programma di approfondimento ''Frontiere'', che conduceva sulla tv pubblica. Per molti è stata una vera e propria sorpresa ritrovarlo domenica 28 aprile con un sondino al naso e sentirlo annunciare la propria malattia dagli schermi di Nove, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Lo storico conduttore tv e giornalista - a lungo inviato Rai in teatri di guerra nella ex Jugoslavia - aveva spiegato che l'insorgenza della malattia che lo aveva colpito era legata alla presenza di amianto nell'aria.

La prima diagnosi di mesotelioma risale a tre anni fa. Era il 2021 quando l'ex direttore di Rai 3 subisce il primo collasso polmonare. Poi torna al lavoro tanto che di stagioni del programma Frontiere ne condurrà ben due. Tutto però precipita sei mesi fa, quando alla fine del 2023 la recidiva del tumore torna a bussare alla porta. "Il mesotelioma ti toglie l'anima", spiegava a Today.it il legale di Franco Di Mare, Ezio Bonanni. "È un tumore orrendo, che toglie il respiro tra dolori lancinanti. La fame d'aria è la sua caratteristica e solo le qualità personali e l'attaccamento alla vita di Franco Di Mare lo tengono in vita. È un tumore che purtroppo uccide in poco tempo".

Oggi venerdì 17 maggio 2024 purtroppo il triste annuncio della famiglia. Franco di Mare aveva 68 anni.