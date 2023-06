Auto esplosa in tangenziale: è morto anche il tirocinante Fulvio Filace

Fine delle speranze per Fulvio Filace, 25enne studente dell'Università Federico II di Napoli e tirocinante al Cnr, rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un'auto avvenuta lo scorso venerdì 23 giugno sulla Tangenziale di Napoli.

Aiuto esplosa in tangenziale: morto Fulvio Filace

Il giovane, purtroppo, non ce l'ha fatta: è deceduto nella notte nell'ospedale Cardarelli, dove era ricoverato nel Centro Grandi ustionati. È la seconda vittima dell'esplosione dell'auto, realizzata nell'ambito di un progetto sperimentale per la conversione delle auto convenzionali in veicoli ibridi-solari. Lunedì 26 giugno, sempre al Cardarelli, è morta Maria Vittoria Prati, 66enne prima ricercatrice del Cnr, che era alla guida dell'auto. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione che ha distrutto l'auto e causato la morte della ricercatrice e del tirocinante. Sull'accaduto la Procura di Napoli ha aperto un'indagine.

Maria Vittoria Prati, la prima vittima

La 66enne Maria Vittoria Prati si è arresa, dopo 4 giorni di straziante agonia, alle gravissime ustioni riportate su tutto il corpo: quando la macchina ad alimentazione ibrida (gasolio più energia da un pannello solare) è esplosa e le fiamme hanno avvolto il veicolo, Maria Vittoria non è riuscita a muoversi, rimanendo prigioniera del fuoco. L'hanno tirata fuori dall'abitacolo i soccorritori, all’ospedale Cardarelli, nel reparto grandi ustionati, hanno cercato di fare il possibile, ma per l'ingegnere, tra le menti più brillanti del Cnr, non c'è stato scampo. Era sposata con uno stimato professore di Ingegneria chimica della Federico II di Napoli, Fabio Murena. Anche lui chiede verità e giustizia.

L'indagine della procura

La procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per appurare le cause della tragedia. In primis, deve essere chiarito cosa abbia provocato l'esplosione. Si è parlato di due non meglio specificate "bombole" a bordo dell’auto, ma non ci sono certezze. Il prototipo aveva già viaggiato senza dare problemi. Fino al momento dell'esplosione che ha spezzato la vita di Prati, e adesso, anche di Filace.

La drammatica esplosione

Il 25enne versava in condizioni disperate dallo scorso 23 giugno, quando la vettura sperimentale su cui viaggiava, un prototipo su cui era stato installato un kit elaborato da ricercatori dell'Università di Salerno che consisteva in due motori elettrici montati sui mozzi delle ruote posteriori, è esplosa all'improvviso. Le cause sono ancora un mistero e sono in corso le indagini per capire cosa sia andato storto a tal punto da provocare l'esplosione del mezzo. Nel corso dei sopralluoghi sono state rinvenute nell'abitacolo delle bombole il cui contenuto non è stato ancora chiarito: potrebbe trattarsi di un liquido infiammabile. Intanto, insieme ai dubbi sull'incidente, resta la disperazione dei familiari. Già nei giorni scorsi alcuni familiari e anche esponenti politici hanno chiesto al Cnr di pronunciarsi su cosa trasportassero i due nella vettura. Al momento non è giunta alcuna risposta.

