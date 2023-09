Trovato morto in casa dalla compagna: aveva il cranio fracassato

A Giaveno, comune di 16mila abitanti in provincia di Torino, uno uomo di 71 anni è stato trovato morto in casa con la testa fracassata. È successo in un'abitazione al civico 9 di Borgata Minietti. Sarebbe stata la compagna, appena rientrata a casa, a ritrovare il corpo dell'uomo che stando alle prime informazioni presentava importanti lesioni alla testa. La casa era messa a soqquadro. Indagano i carabinieri presenti sul posto insieme al medico legale. Si sospetta possa essere un caso di omicidio, ma al momento le informazioni sono poche e frammentarie. A breve ulteriori dettagli.

Continua a leggere su Today...