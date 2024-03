Si cosparge di benzina in auto davanti a moglie e figlia e si dà fuoco: morto

Non c'è stato nulla da fare. È morto l'uomo, un cinquantenne, che stamane all'alba si è cosparso di benzina chiuso nella propria auto dandosi fuoco davanti all'abitazione di famiglia di via Puccini a Golasecca, in provincia di Varese.

Il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 15 di oggi nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato portato con l'elisoccorso. Troppo gravi le ustioni riportate nel rogo. Il dramma sotto gli occhi della moglie di 42 anni e della figlia di 13 anni, entrambe rimaste gravemente ustionate nel disperato tentativo di salvarlo.

"Tutta la nostra comunità è sconvolta, mai ci saremmo aspettati un gesto del genere. Adesso il nostro pensiero va a lui, ai suoi familiari, alla moglie e alla figlia che hanno cercato di salvarlo e che sono comprensibilmente sotto shock", aveva detto, poco prima che fosse confermato, il decesso il sindaco di Golasecca, Claudio Ventimiglia. "Il nostro concittadino è molto conosciuto - prosegue il sindaco - Un uomo disponibile, attivo nella comunità. Quello che è accaduto oggi è una tragedia e davvero non riusciamo a spiegarci perché".

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima e la moglie si stavano separando. Da qualche tempo il 50enne non viveva più nella casa davanti alla quale si è consumata la tragedia.