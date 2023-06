Graziano Origa trovato morto in mare: mondo del fumetto italiano in lutto

Era un "artista di carta", così amava definirsi. Il famosissimo fumettista Graziano Origa, 71 anni, è stato trovato morto in mare al Poetto di Quartu, Cagliari. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, si propende per il malore fatale. Il corpo è stato avvistato da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme nella notte tra sabato e domenica.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena e poi anche la capitaneria di porto. È stato proprio il personale della Guardia costiera a recuperare il cadavere che è stato trasferito poi al cimitero di San Michele. Sul cadavere non ci sono segni di violenza, ma oggi verranno eseguiti ulteriori esami per togliere tutti i dubbi. Origa era nativo di Dolianova, centro a circa 15 chilometri da Cagliar, a lungo aveva vissuto in Veneto. Il sindaco di Dolianova Ivan Piras esprime cordoglio: "Perdiamo un artista, un amico. Graziano ha dato lustro al nostro paese".

Chi era Graziano Origa

Origa è stato un artista pop all'epoca di Warhol, un punk prima del punk. Autore di un'enciclopedia sui comics, un libro di memorie sugli anni '70 (Diary of a Punk Artist), nel corso di una carriera lunga decenni ha collaborato a centinaia di quotidiani, settimanali e mensili, italiani e stranieri. Le tante riviste dalui ideate erano spesso in anticipo sui tempi. Era stato direttore negli anni Settanta della rivista underground Gong e aveva aperto con un gruppo di aspiranti fumettisti, oggi disegnatori di testate come Dylan Dog e Tex, lo "Studio Origa". È sua la creazione della testata Fumetti d'Italia e del personaggio Videomax. Grafico, disegnatore, giornalista e direttore editoriale, restano le tante opere di Origa, tra cui le riduzioni di capolavori della letteratura, come Moby Dick.