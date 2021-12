Morto Hugo Maradona, fratello di Diego: aveva 52 anni

È morto per un arresto cadiaco il fratello di Diego Armando Maradona. Hugo Maradona si è spento questa mattina a 52 anni. Viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Il fratello del "pibe de oro" è deceduto nella sua abitazione, a poco più di un anno di distanza dalla morte del fratello avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina. Dopo il malore è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, ma tutto è risultato inutile.

Chi era Hugo Maradona

Il 52enne aveva avuto anche una breve esperienza nelle fila del Napoli, proprio mentre all'ombra del Vesuvio giocava il fratello. Dopo il ritiro si era stabilito proprio nel capoluogo campano dove ha diretto una scuola di calcio, la Mariano Keller. Nella stagione 2004-2005 ha allenato il Puerto Rico Islanders. In seguito ha avuto un'esperienza come allenatore dei Boys Quarto, prima ancora di diventare direttore tecnico e allenatore nel 2012 della Mariano Keller. Nel 2018 allenò il Real Parete, compagine che militava nella terza categoria campana.

Hugo aveva provato anche di entrare in politica. Alle ultime comunali, infatti, era pronto per candidarsi con "Napoli Capitale", a sostegno di Catello Maresca, ma il tutto è saltato perché ad Hugo mancava la cittadinanza italiana.

Il sindaco che celebrò le nozze: "Ricorderò la sua semplicità"

"Bacoli si stringe al dolore della famiglia Maradona per la morte del caro Hugo". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bacoli (Napoli), Josi Gerardo Della Ragione, commentando la morte di Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando. Nel 2016 Della Ragione ha celebrato le nozze civili tra Hugo Maradona e la moglie Paola. "Fu un giorno emozionante e felice", ricorda il primo cittadino bacolese. DI Hugo Maradona, aggiunge, "ricorderò la semplicità. Era sempre tra la gente. Ed era diventato un figlio della comunità flegrea. Ricorderò i suoi racconti familiari dell'amato fratello, Diego. Possa riposare in pace".

Il cordoglio del Napoli

La Ssc Napoli esprime il proprio cordoglio per la morte di Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando, deceduto questa mattina nella sua abitazione di Monte di Procida a causa di un arresto cardiaco. "Il presidente Aurelio De Laurentiis, il vice presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSc Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo", si legge in una nota della società.