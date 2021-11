Si ribalta con l'escavatore, muore sul lavoro un imprenditore di 64 anni

E' morto schiacciato dal un mezzo agricolo, un escavatore che stava utilizzando per alcuni lavori per conto del comune. E' accaduto ieri pomeriggio a Bafia di Castroreale, in provincia di Messina. A perdere la vita un imprenditore edile di 64 anni.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe titolare di una ditta edile. Non è ancora accertato se si è trattato di un cedimento del terreno che ha causato il ribaltamento del mezzo o un malore dell'uomo che gli ha fatto perdere il controllo. Vigili del fuoco e carabinieri stanno eseguendo accertamenti con l'ispettorato del Lavoro. Sul posto il magistrato di turno della procura di Barcellona.