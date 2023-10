Investito due volte sulle strisce pedonali: muore ragazzo di 21 anni

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 21 anni investito due volte sulle strisce pedonali davanti alla stazione di Labaro, periferia Nord di Roma, nella mattinata di oggi, giovedì 19 ottobre. Come riporta RomaToday, il giovane stava attraversando la strada all'altezza di via Flaminia, sulle strisce pedonali, quando è stato centrato prima da un taxi e poi da un Fiat Doblò. Le due vetture marciavano negli opposti sensi di marcia.

Il 21enne, subito dopo l'incidente, era stato trasportato in stato d'incoscienza e in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Poche ore dopo è morto. Troppo gravi le ferite riportate. Entrambi gli autisti si sono fermati per prestare soccorso e verranno sottoposti all'alcol e droga test.

La ricostruzione del doppio incidente

Sul posto gli agenti della polizia locale del XV gruppo Cassia. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo - correndo - stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la stazione di Labaro e prendere il treno. A quel punto è stato centrato in pieno dal taxi, per poi finire contro il furgone Doblò che marciava verso il centro, nell'opposta direzione di marcia. Le due vetture, come da prassi, sono state sequestrate e adesso verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale, come atto dovuto.

