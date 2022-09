In pronto soccorso con un dolore al petto: muore di infarto nella sala d'attesa

Un uomo di 49 anni, Mario Buono, è morto mentre attendeva di entrare nel pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, prima di riuscire a ricevere assistenza. La vicenda, riportata dal quotidiano "Il Mattino", è ancora tutta da chiarire. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo si era presentato nel presidio ospedaliero per un forte dolore al petto, ma avrebbe trovato il reparto chiuso perché poco prima una paziente era risultata positiva al coronavirus. Come da procedura i locali erano quindi momentaneamente inaccessibili per provvedere alla sanificazione.

I familiari dell’uomo, morto probabilmente di infarto, avrebbero sporto denuncia. La salma è stata sequestrata in attesa dell'autopsia ed è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata. Intanto il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo ha fatto sapere che l'azienda "ha aperto un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità degli operatori in servizio. Nel caso in cui dovesse svolgersi un procedimento giudiziario, l'Asl Napoli 3 Sud si costituirà parte civile".

"Nell'ospedale di Castellammare di Stabia un uomo di 49 anni ha dovuto aspettare di essere visitato perché il nosocomio era inaccessibile per un caso Covid, solo che quando è arrivato il suo turno era troppo tardi. Non si può morire di infarto in sala di attesa di un pronto soccorso. Eppure è successo". A dirlo è Severino Nappi, consigliere regionale, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1 che parla di "morte annunciata". "L'ospedale della città stabiese - prosegue Nappi - è in affanno a causa della chiusura del pronto soccorso di Vico Equense, chiusura disposta dal presidente De Luca che ogni giorno si sforza di ricordarci che la sanità campana funziona a meraviglia. È questo il miracolo di cui parla dai suoi canali social? In nome di questa ennesima tragedia chiederemo le dimissioni del direttore sanitario della Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo e avanzeremo una interrogazione a De Luca, perché nel 2022, e oramai fuori dalla emergenza Covid, non si può morire così".