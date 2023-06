Punto da un insetto, va in shock anafilattico e muore

È morto nella tarda serata di ieri, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine, l'uomo di 41 anni che era stato colto da shock anafilattico dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente un'ape o una vespa. L'episodio si era verificato nella tarda mattinata di giovedì 22 giugno in una zona di campagna di Tarcento, in provincia di Udine, dove l'uomo stava lavorando in un podere in quanto imprenditore agricolo.

Il rianimatore giunto sul posto era riuscito anche a far ripartire il cuore dell'uomo che era finito in arresto cardiaco. L'imprenditore agricolo, però, è spirato poche ore più tardi all'ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. Secondo quanto si è appreso, la vittima era affetta da allergia agli imenotteri.