Travolto dal treno in stazione: muore 53enne

Un uomo di 53 anni è stato travolto da un treno ed è morto oggi, venerdì 8 settembre 2023, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. L'incidente è avvenuto alle 14.38, ma la dinamica, al vaglio delle forze dell'ordine, non è ancora chiara. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un operatore di Rfi di 40 anni, che però è stato controllato sul posto e non è stato trasportato in ospedale.

La circolazione ferroviaria ne sta risentendo: "L'investimento di una persona nei pressi di Desenzano del Garda/Sirmione sta causando ritardi fino a 120 minuti; alcuni treni potrebbero essere cancellati o viaggiare solo in alcuni tratti della linea. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Autorità competenti", si legge sul sito di Trenord.

I treni coinvolti sono i seguenti:

2627 (MILANO CENTRALE 13:25 - VERONA PORTA NUOVA 15:17)

2629 (MILANO CENTRALE 14:25 - VERONA PORTA NUOVA 16:17)

2634 (VERONA PORTA NUOVA 14:43 - MILANO CENTRALE 16:35)

2636 (VERONA PORTA NUOVA 15:43 - MILANO CENTRALE 17:35)

