Morto Lorenzo Ercole: mister Saclà aveva 84 anni

È morto nella tarda serata di ieri, venerdì 4 agosto, Lorenzo Ercole, presidente della Saclà, azienda italiana del settore alimentare fondata nel 1939. Ercole, figlio del fondatore, aveva reso il marchio astigiano delle conserve famoso in tutto il mondo insieme al fratello Carlo. Cavaliere al merito del lavoro, lo scorso anno aveva ricevuto il distintivo d'oro per i 25 anni dalla nomina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel 2021 aveva partecipato, con tutta la famiglia, all'inaugurazione di via Pierina Campanella, cofondatrice con il marito, Secondo "Pinin" Ercole, della Saclà, nella zona industriale di corso Alessandria ad Asti.

Morto Lorenzo Ercole: aveva 84 anni

L'84enne era entrato a lavorare nell'azienda di famiglia nel 1958, a 19 anni, per diventarne amministratore delegato nel 1981 e anche presidente nel 1995. E negli anni Sessanta, assieme al padre, ne aveva guidato l'espansione anche grazie alla pubblicità. Famoso lo spot su Carosello con lo slogan "Olivolì Olivolà', oliva Saclà", rimasto nella testa di generazioni di italiani. Ercole, che amava definirsi "un astigiano fortunato" aveva passato nel 2013 il ruolo di ad alla figlia Chiara, terza generazione alla guida del brand. Saclà ha circa 250 addetti e fattura circa 140 milioni di euro: il 50% dei suoi prodotti vengono esportati in 70 paesi del mondo.

La triste notizia è stata confermata dall'azienda attraverso una nota: "Annunciamo con profondo dolore la scomparsa del Cavaliere del Lavoro Lorenzo Ercole, Presidente di Saclà. Oltre all’imprenditore illuminato amato da tutti i suoi dipendenti, vogliamo ricordare l’uomo dalla grande generosità. In oltre 60 anni di lavoro, Lorenzo Ercole ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di Saclà in Italia e all’estero, riuscendo a rendere l’azienda una realtà leader nel mondo delle conserve, uno fra i più noti marchi del "made in Italy". Il suo coraggio imprenditoriale, la sua visione ed il legame con le persone sono stati i valori fondamentali della Saclà. Al Cavaliere si devono anni di crescita sia in Italia che all’estero, guidando l’Azienda con intuizione e lungimiranza. Ha dedicato tutta la vita alla crescita della sua azienda, consolidando un forte legame con il territorio astigiano. Il suo ultimo lascito è stato il nuovo, modernissimo stabilimento di Castello di Annone, avviato nel 2019, vicino alla sede storica di Asti, creata nel 1939, dal padre Secondo Ercole, fondatore dell’azienda. Lorenzo Ercole lascia la figlia Chiara e la moglie Fernanda". La data dei funerali non è ancora stata resa nota.

La carriera di mister Saclà

Nato ad Asti il 10 luglio 1939, Lorenzo Ercole, entra nel 1958, a 19 anni, nell’azienda fondata dal padre Secondo; nel 1981 ne diventa Amministratore Delegato e nel 1995 viene nominato anche Presidente di Saclà. Nel 2013 in qualità di Presidente, lascia la carica di Amministratore Delegato alla figlia Chiara. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1997 dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro, il 22 ottobre del 2022 è stato ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella per il 25° anno di appartenenza all’Ordine dei Cavalieri del Lavoro. E ‘stato Presidente dell’Unione Industriali di Asti dal 2001 al 2004. In A.I.I.P.A. (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) è stato Presidente Nazionale del Gruppo “Vegetali all’aceto, all’olio, in salamoia e specialità affini” fino a marzo 2007. Vicepresidente in Confindustria Piemonte (2003-2005). Componente Comitato esecutivo in Cassa di Risparmio di Asti Spa (da novembre 1984 ad aprile 2001). Consigliere, componente il C.D.A. in Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (da aprile 2001). Consigliere in Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma dal 1978. Membro del Comitato Locale di Alessandria-Asti-Cuneo in Unicredito Italiano Spa. Nel 2003 riceve il Premio "Giovanni Borelli" con la seguente motivazione "per aver saputo consolidare, innovare ed internazionalizzare l’impresa familiare avviata nel 1939 da Secondo Pinin Ercole, contribuendo ad affermare in Italia e nel Mondo Saclà, immagine di una grande tradizione conserviera di alta qualità, dando lustro e rinomanza ad Asti e al suo territorio".

