Uomo trovato morto in casa: era nudo e avvolto nelle luci di Natale

Un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione di viale Marconi, a Cesena. Un ritrovamento macabro avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 14 dicembre: la vittima era senza vestiti e avvolta nelle luci natalizie. L'anziano era un ex idraulico in pensione, a far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati dal fatto di non avere sue notizie da alcuni giorni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno trovato sul pavimento dell'abitazione il corpo senza vita del 76enne. Sul luogo del decesso sono subito arrivati gli uomini dell'anticrimine del Commissariato di Polizia di Cesena, la Polizia scientifica sia da Cesena che da Bologna, dalla Procura sono giunti anche il procuratore capo e il sostituto procuratore, oltre al medico legale.

Cesena, trovato morto in casa: era avvolto nelle luci di Natale

Gli investigatori, in base a quanto ricostruito, hanno potuto escludere la morte violenta per mano di terzi, e l'ipotesi più accreditata è che il 76enne possa aver preso una scossa elettrica, che ha fatto scaturire una brutta caduta ed un arresto cardiaco fatale. La caduta ha anche provocato all'anziano la rottura di una gamba. Tutte le piste sono aperte, e gli inquirenti indagano a 360 gradi, ma si esclude appunto la morte violenta dell'anziano. Particolare una circostanza che si è palesata alla Polizia: il corpo dell'uomo era svestito e avvolto da alcune luci di Natale, quelle lucine che si usano per addobbare l'Albero, o comunque la casa. Inoltre, all'interno della cucina era stato spostato il frigorifero. Per gli accertamenti il dirigente del Commissariato di Polizia ha fatto arrivare anche il personale Enel, purtroppo il 76enne viveva ina una casa piuttosto risalente, non dotata di apparecchio salvavita. L'ipotesi maggiormente battuta dagli inquirenti, come detto, è proprio che l'anziano stesse addobbando la casa, o comunque facendo qualche lavoretto domestico, quando è stato sorpreso da una scossa elettrica, poi la rovinosa caduta ed infine l'infarto. La Procura ha disposto sul cadavere del 76enne l'autopsia.