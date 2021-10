È morto a 65 anni il giornalista e politico Luigi Amicone

E' morto improvvisamente a Milano nella notte, all'età di 65 anni, a causa di un malore, Luigi Tommaso Amicone, lo scrittore, giornalista e politico milanese.

Il giornalista e scrittore, fondatore del settimanale 'Tempi', sarebbe stato stroncato da un infarto. Amicone, ex consigliere comunale, aveva compiuto 65 anni il 4 ottobre scorso. A ricordarlo in questi minuti sui social diversi colleghi, da Gad Lerner a Mario Adinolfi.

"Luigi Amicone - ha twittato Lerner - è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene. Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede".

"È morto nella notte il mio caro amico Luigi Amicone per un infarto. Volle dedicarmi una copertina di Tempi in cui mi descrisse come un “pericolo pubblico”. Discutevamo molto, qualche volta in tv ci capitò pure di litigare. Ma Luigi ci credeva. Dio, se ci credeva. Che dolore", ha scritto Adinolfi.

Tra i promotori di Comunione e Liberazione, sin da giovanissimo si impegnò in politica, dapprima con Avanguardia Operaia, per poi passare al centro destra, divenendo consigliere comunale del capoluogo lombardo con Forza Italia. Fu anche intellettuale e scrittore.

A 34 anni divenne giornalista, lavorando come corrispondente per il settimanale Il Sabato, da Belfast, durante la guerra civile tra cattolici e protestanti, a Beirut, da dove raccontò il conflitto tra Siria e Libano, e poi ancora nell'Europa dell'est, in Israele, Stati Uniti e Iraq. Sempre su Il Sabato pubblicò una raccolta di inediti di Pier Paolo Pasolini. Nel '94, invece, diede vita a Tempi, di cui fu direttore; collaborò in passato inoltre con Il Giornale e Il Foglio.

Amicone lascia la moglie Annalena e 6 figli.