Fermo in auto per la protesta degli agricoltori: viene colpito da malore e muore

Un uomo di 56 anni è morto in auto nel Catanzarese dopo essere stato colto da malore mentre era in coda con la sua auto per la protesta degli agricoltori che va avanti da otto giorni. Secondo i quotidiani locali l'uomo si trovava nella vettura insieme alla figlia. I due erano incolonnati sulla statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, quando il 56enne avrebbe avuto un infarto. Per facilitare le operazioni di trasporto in ospedale è stato allertato anche l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.