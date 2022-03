Schiacciato da un castelletto d'acciaio, operaio muore nel porto di Taranto

Morto schiacciato da un castelletto d'acciaio mentre veniva fatto scendere in banchina da una nave che ha trasportato pale eoliche. Un tragico incidente quello che ha avuto come vittima Massimo De Vita, un operaio di 45 anni morto questa mattina martedì 22 marzo al porto di Taranto. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia di frontiera che dovranno stabilire la dinamica dell'incidente.

Secondo quanto si è appreso il telaio, che ha un peso rilevante, non conteneva le pale eoliche che erano state sbarcate poco prima. L'operaio, assunto in una ditta appaltatrice, era impegnato nello scarico delle stesse componenti quando è avvenuta la tragedia. A quanto si è appreso, le pale eoliche erano state tutte sbarcate e si stava procedendo al posizionamento a terra dei telai in ferro. Per cause in corso di accertamento, uno di questi si è ribaltato travolgendo l'operaio. De Vita, uno degli operai presi in carico dall'Agenzia per il lavoro portuale dopo la messa in liquidazione della Taranto Terminal Container, era stato assegnato alla Compagnia portuale e utilizzato per lavori di movimentazione seguiti da una ditta d'appalto, come operaio specializzato.

L'incidente è avvenuto al quarto sporgente, nella parte pubblica, già teatro di altri gravi incidenti negli anni passati. Ad aprile 2021 Natalino Albano, giovane operaio della Peyrani Sud, impresa di movimentazione e trasporti, precipitò da una nave sulla banchina morendo sul colpo proprio mentre stava seguendo l'andamento del carico a bordo di pale eoliche.

A oggi 22 marzo 2022 secondo i conti tenuti dall'osservatorio per le vittime sul lavoro ci sono stati dall’inizio dell’anno 133 lavoratori morti sui luoghi di lavoro.