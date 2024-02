Va tre volte al pronto soccorso: curato e dimesso muore per un'emorragia

Matteo Bertoldo aveva 38 anni ed è morto venerdì nell'ambulanza che lo stava trasportando all'ospedale di Santorso di Vicenza. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici arrivati in suo soccorso dopo la sua stessa richiesta di aiuto via telefono al 118.

Matteo viveva con la famiglia a Piovene Rocchette e per ben tre volte era stato al pronto soccorso prima dell'ultimo viaggio in cui ha perso la vita. Il primo accesso la settimana scorsa quando decide di andare in ospedale per una fastidiosa cisti inguinale, ma la lista d'attesa al Pronto Soccorso è troppo lunga e decide di tornare a casa con l'intenzione di tornare il giorno dopo.

L'indomani, siamo di sabato, i sanitari lo medicano regolarmente e tutto sembra risolto: Matteo il lunedì riprende il lavoro regolarmente. La cisti però il giorno dopo si infiamma, provocandogli un'emorragia, ed è costretto a tornare in ospedale dove i medici arrestano la perdita di sangue e lo dimettono. Purtroppo, dopo tre giorni, il giovane ha un'altra emorragia, questa volta fatale.

Sulla questione l'Ulss ha avviato un'inchiesta interna mentre la famiglia di Matteo ha presentato un esposto alla magistratura. I risultati dell'autopsia eseguita ieri sabato 3 febbraio saranno noti tra qualche settimana.