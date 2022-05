Trovato mummificato in casa: era morto da otto mesi, nessuno lo cercava

Dramma in Lombardia, un'altra "tragedia della solitudine". Un uomo di Fino Mornasco (Como), Andrea Fanelli, 60 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Le forze dell'ordine hanno confermato il ritrovamento del corpo oramai mummificato, sdraiato nel letto in mansarda: probabilmente era lì da molti mesi, almeno 8, privo di vita.

Era stato visto in paese l'ultima volta a settembre 2021. Secondo alcune testimonianze il 60enne aveva avvisato che sarebbe andato, per motivi di salute, a ristabilirsi in una struttura riabilitativa per tossicodipendenti.

Il cadavere mummificato di Fanelli è stato scoperto solo grazie all'interessamento del figlio, residente a Milano. Preoccupato dai lunghi mesi di silenzio da parte del padre, ha finalmente deciso di andarlo a trovare. Nell'abitazione di via Valtellina ha trovato al piano terra l'anziana nonna, ignara di quanto accaduto: la donna non aveva rapporti col figlio da molto tempo.

La mansarda al piano superiore era chiusa a chiave: i carabinieri hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per forzare l'ingresso. E' stata disposta l'autopsia, si ritiene che la morte sia dovuta a cause naturali.