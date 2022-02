L'uomo sgozzato a bordo di una nave e i 400 chili di droga sequestrati

Un marinaio trovato morto sgozzato, 400 chili di droga sequestrati e un camallo della Culmv arrestato. Sono gli ingredienti del giallo che si è consumato, tra domenica e ieri sera, a bordo di una nave portacontainer. La nave è arrivata dal Brasile nel porto di Genova Pra' domenica 6 febbraio nel tardo pomeriggio e ha scaricato un container contenente caffè, con 14 borsoni di cocaina purissima. A prelevare la droga un lavoratore portuale che è stato arrestato in flagranza di reato. La cocaina sequestrata una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato all'organizzazione criminale introiti pari a circa trenta milioni di euro.

Sulla stessa portacontainer, ieri mattina, è stato trovato in sala macchine un marittimo serbo di 50 anni morto con un taglio alla gola. La concomitanza del lavoratore sgozzato, in circostanze tutte da chiarire, e la presenza della coca a bordo della stessa nave aprono il campo a diverse ipotesi, a cominciare dal fatto che il serbo possa essere stato ucciso. Per il momento i due fascicoli aperti dalla procura, sulla droga e sul marinaio trovato morto, restano separati dato che per tutto ieri l'ipotesi più accreditata del secondo caso è rimasta il suicidio. Ma l'arma con cui si sarebbe tolto la vita il marittimo non è stata trovata e sono ancora in corso gli interrogatori dell'equipaggio ed è stata disposta l'autopsia sul cadavere.

A intercettare la droga sono stati gli uomini del nucleo economico finanziario della guardia della finanza di Genova Andrea Fiducia, coordinati dal sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia Federico Manotti. Sul marinaio trovato senza vita in sala macchine è invece intervenuta la squadra mobile diretta da Stefano Signoretti, insieme alla scientifica e alla capitaneria di porto.