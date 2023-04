È morto l'operaio caduto da 14 metri di altezza

Non ce l'ha fatta l'operaio settantenne caduto ieri mattina da un altezza di 14-15 metri mentre lavorava su un tetto di un capannone a Senago, in provincia di Milano. L'uomo è deceduto all'ospedale Niguarda in seguito alle ferite riportate: trauma cranico e fratture all'arto inferiore. L'operaio era di una ditta esterna alla Cifa ed è rimasto gravemente ferito mentre stava svolgendo lavori di manutenzione.

Il 70enne era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un'azienda che produce macchinari per l'edilizia a Senago (Milano), nella mattinata di giovedì 6 aprile. Tutto è accaduto poco dopo le 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi.

Pare però che l'uomo, dipendente di una ditta esterna, stesse svolgendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto quando è caduto da circa 14 metri in una grata profonda circa un metro, all'interno del capannone. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso.