Dimentica il freno del camion, prova a fermarlo e rimane schiacciato tra due automezzi

Un camionista novarese è morto in un incidente sul lavoro nella sede di Esselunga a Pioltello. É successo intorno alle 9 di oggi, venerdì 28 aprile: la vittima è Stefano Sainaghi, 48enne residente a Prato Sesia.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, e la polizia locale di Pioltello. Secondo le prime informazioni, l'uomo, dipendente della ex Mazzocco Srl di Tavazzano con Villavesco, nel lodigiano, acquisita qualche anno fa da Italtrans, sarebbe rimasto schiacciato tra due camion: in base a quanto ricostruito fino ad ora, come riportano i colleghi di MilanoToday, l'uomo avrebbe parcheggiato il suo camion per caricarlo, ma dimenticando di mettere i blocchi alle ruote; dopo essersi accorto che il mezzo si muoveva avrebbe quindi cercato di fermarlo, rimanendo schiacciato tra la parte frontale del suo veicolo e il retro di un altro.

"Esselunga esprime profondo cordoglio per il drammatico incidente che ha portato alla scomparsa di un dipendente della società Italtrans, verificatosi nel centro distributivo di Limito di Pioltello - si legge in una nota dell'azienda -. Esselunga costernata per la terribile disgrazia è vicina alla famiglia. Gli enti competenti, con i quali l’azienda sta collaborando, stanno chiarendo le dinamiche dell’accaduto".