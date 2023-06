Vittorio muore a 29 anni subito dopo la visita in ospedale: "Cattiva digestione". Aperta un'inchiesta

La morte di un ragazzo di 29 anni al centro di un'indagine della procura di Napoli. Vittorio Parziale, questo il suo nome, venerdì sera ha avuto un malore ed è andato in ospedale. È morto poco dopo essere stato visitato. Secondo quanto denunciato dalla famiglia, i medici avrebbero parlato solo di "cattiva digestione" quando invece la situazione era più seria. È stata presentata una denuncia ed è già stata sequestrata la cartella clinica.

Come si legge su NapoliToday Parziale, papà da appena sei mesi, ai medici del Vecchio Pellegrini ha detto di avere un forte mal di stomaco e dolori al petto. Secondo i familiari, assistiti dagli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro, sarebbe stata diagnosticata solo una cattiva digestione. Poco dopo, quando il 29enne stava per andare via, si è accasciato al suolo, colpito probabilmente da un infarto. Vani i soccorsi, per il giovane non c'è stato niente da fare. Adesso è stata aperta un'inchiesta e la salma è sotto sequestro in attesa dell'autopsia.

