Il papà morto mentre torna a casa dal lavoro: i bambini lo aspettavano per andare al parco

È morto mercoledì pomeriggio sulla tangenziale Ss45bis, in provincia di Brescia, mentre tornava a casa dal lavoro. Herath Mudiyanselage Prasanna Sanjeewa aveva 46 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza di Mazzano, a pochi chilometri da casa (l'uomo abitava a Rezzato): la sua auto, una Fiat Punto, per cause ancora da accertare ha improvvisamente sbandato in curva invadendo la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva un'Audi Q2, in direzione opposta.

Un impatto violentissimo, inevitabile e purtroppo fatale: il 46enne è morto sul colpo. È stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro se non dichiararne il decesso. È finito in ospedale anche il conducente dell'Audi, un 31enne residente a Gavardo: le sue condizioni non sono gravi.

Herat Sanijeewa aveva appena finito di lavorare, in un ristorante sul lago di Garda. Dunque si stava dirigendo verso casa, dove lo aspettavano la moglie e i suoi tre figli piccoli, di età compresa tra i 4 e gli 8 anni: tutti insieme sarebbero dovuti andare al parco, quel pomeriggio. Originario dello Sri Lanka, da tempo abitava nel Bresciano dove si stava costruendo un futuro, per sé e soprattutto per la sua famiglia. Fino al tragico epilogo di una vita spezzata troppo presto.