Morto il paziente no-vax che aveva seguito le cure "alternative"

L'uomo, 68 anni, era ricoverato in ospedale a Ferrara dopo aver contratto il virus. La Procura ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso

È morto all'ospedale Sant'Anna di Ferrara il paziente di 68 anni che inizialmente aveva "curato" il Covid con la telemedicina ed era stato ricoverato quando le sue condizioni erano ormai già compresse. A riportare la notizia è il quotidiano 'La nuova Ferara'. Il decesso sarebbe avvenuto ieri. Il 68enne, che a quanto pare non si era vaccinato, si era curato seguendo le terapie 'alternative' di un medico legato all'associazone IppocrateOrg, la stessa del convegno in Senato sulle cure domiciliari che aveva scatenato una bufera politica.

Ferrara, morto il 68enne che aveva rifiutato il vaccino e seguito le cure alternative

L'uomo aveva ottenuto assistenza via email e via telefono, ma nel giro di pochi giorni, tuttavia, le sue condizioni si erano aggravate costringendolo al ricovero in ospedale dove si era recato convinto da una sua amica. Anche una volta arrivato in ospedale tuttavia il 68enne aveva tentato di firmare dimissioni e rifiutare le cure tradizionali. Poi avrebbe mostrato ai medici i messaggi contenenti le prescrizioni da remoto che gli erano state fornite. Sul caso la la procura di Ferara avrebbe aperto un fascicolo per omissione di soccorso contro ignoti.