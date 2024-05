Dramma alla festa di compleanno: 15enne muore annegato in piscina

Una giornata di divertimento con gli amici che si trasforma in tragedia. Un ragazzino di 15 anni è morto annegato nella piscina del condominio "Fontana Bleu", a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Come ricostruito dalla collega Anna Grippo di CasertaNews, il dramma è avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 16 maggio. Il giovane, insieme a un gruppo di amici, aveva deciso di trascorrere la giornata nella piscina condominiale, accessibile ai non residenti tramite il pagamento di un biglietto. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Castel Volturno, l'adolescente stava festeggiando un compleanno con alcuni amici.

Tragedia in piscina a Castel Volturno: 15enne muore annegato

Dopo aver fatto l'ingresso il 15enne, originario di Capua, si è tuffato in acqua senza più riemergere. In un primo momento gli altri ragazzi hanno pensato a uno scherzo, ma quando hanno visto il corpo galleggiare inerme hanno subito lanciato l'allarme e si sono gettati in acqua per prestare soccorso. Dopo averlo tirato fuori dall'acqua, i ragazzi hanno provato in ogni modo a rianimarlo, purtroppo senza successo: il ragazzino è deceduto nel giro di pochi minuti.

Sempre secondo quanto riporta CasertaNews, il gruppo di minori era solo al momento della tragedia, il plesso era vuoto. Sono stati proprio loro ad allertare i sanitari del 118, che al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Con tutta probabilità verrà disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale per accertamenti, mentre i carabinieri indagano per chiarire la dinamica della vicenda e la gestione della piscina condominiale. Al momento le due ipotesi principali portano a un malore o a una congestione.