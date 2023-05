Muore schiacciato da un macchinario nel primo giorno di lavoro

Era al primo giorno e senza contratto il giovane di 25 anni di origine del Bangladesh morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere stato schiacciato da un macchinario all'interno dell'azienda Crocolux a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. È quanto emerge dai primi accertamenti dell'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. Il pm di turno Francesco Cajani ha disposto i primi atti urgenti tra cui il macchinario sotto cui è rimasto l'operaio.

L'uomo era rimasto travolto alle 9 di oggi giovedì 25 maggio. Stando a una prima parziale ricostruzione dei vigili del fuoco che lo hanno liberato, le gambe dell'uomo erano totalmente schiacciate dal pesante macchinario. Grazie all'intervento di una squadra dei pompieri è stato possibile spostarlo per prestagli i primi soccorsi sanitari. Il trasporto d'urgenza e in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano non è stato sufficiente per salvare la vita al 23enne, troppo gravi le ferite agli arti inferiori, a un braccio e il trauma cranico provocato dalla pressione del macchinario.