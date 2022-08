Muore incastrato sott’acqua mentre fa rafting

Tragico incidente questa mattina in Valsesia, provincia di Vercelli, dove un uomo è morto mentre faceva una discesa di rafting tra Scopa e Balmuccia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe rimasta incastrata sott'acqua, dopo essersi ribaltata dall'hydrospeed, un piccolo bob galleggiante utilizzato in questa disciplina sportiva per percorrere il fiume. Si tratta di un ragazzo giovane: al momento non è stata resa nota l'identità.

Sembra che il giovane fosse in compagnia del fratello quando è successa la tragedia. Secondo i primi racconti dei soccorritori, i due ragazzi erano sopra al bob galleggiante quando l'hydrospeed (strumento che si manovra individualmente con il peso del corpo) si è ribaltato. La gamba destra della vittima è rimasta incastrata sotto ad un masso e così il giovane è morto annegato nel fiume Sesia. Inutili i soccorsi, che hanno tentato il possibile per far riemergere lo sportivo prima che affogasse. I sanitari e il soccorso alpino della guardia di finanza hanno fatto di tutto per liberare la gamba, che nel frattempo si era fratturata, ma purtroppo il ragazzo non ce l?ha fatta.