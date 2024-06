Schianto devastante: è morto un ragazzo di 20 anni

L'impatto con un'auto, devastante. Il volo sul marciapiedi. La corsa in ospedale, purtroppo inutile. Tragico incidente stradale sabato sera (22 giugno) a Nerviano, comune della città metropolitana di Milano: un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi schiantato in moto - un mezzo di grossa cilindrata - contro una vettura, una Bmw. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 19.15 all'incrocio tra viale Kennedy e via Ticino. Per cause ancora in corso di accertamento, la motocicletta ha urtato contro la fiancata destra dell'auto, finendo poi la propria corsa su un marciapiedi, a pochi metri dal muro di un condominio.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, arrivati sul posto con due ambulanze e un'auto medica, per il ventenne non c'è stato nulla da fare: portato all'ospedale di Legnano, è morto poco dopo. Nello stesso pronto soccorso è stata ricoverata anche la donna di 51 anni che era alla guida della Bmw.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri, che ora dovranno fare luce sulla dinamica dell'incidente costato la vita al ventenne.