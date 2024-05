Aggredito con bastoni e catene sotto gli occhi dei passanti: morto un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di diciotto anni, Manneh Nafugi, è morto dopo essere rimasto vittima di un brutale pestaggio. Il giovane, originario del Gambia e ospite del Cas di Cassinasco, è stato aggredito martedì scorso in piazza a Canelli in provincia di Asti ed è deceduto in ospedale oggi, 2 maggio.

L'aggressione, secondo quanto emerso, è avvenuta sotto gli occhi dei passanti. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Alessandria, ma le sue condizioni erano troppo gravi e per lui non c'è stato nulla da fare.

A colpire il diciottenne sarebbe stato un gruppo di altri richiedenti asilo, di origine pakistana, armati di bastoni e catene. Un 24enne è stato fermato ed è in carcere in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Avrebbe colpito violentemente alla testa il 18enne con una catena antifurto in acciaio per poi fuggire insieme a un altro dei partecipanti alla rissa. Era ospite nella stessa struttura che accoglieva l'aggredito. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.