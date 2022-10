Lo aiutano a cambiare una gomma e poi lo derubano: muore davanti alla moglie

È stata individuata e bloccata dalla polizia la coppia, un ragazzo e una ragazza, che ha derubato un anziano, il quale poco dopo è morto a causa di un malore. L'episodio è avvenuto intorno alle 13.30 di mercoledì 19 ottobre in piazza Principe Umberto, non lontano da piazza Garibaldi, in pieno centro a Napoli. La coppia, dopo aver forato uno pneumatico della vittima, si è offerta per sostituire la gomma.

In evidente difficoltà, l'anziano ha accettato l'assistenza ma, dopo la sostituzione dello pneumatico, si è accorto di essere stato derubato del borsello. Secondo una prima ricostruzione, i due si sono appropriati degli effetti personali dell'uomo. Un colpo troppo duro per Antonio Spinetti, un 82enne che in quei concitati momenti era in compagnia della moglie. L'uomo, scosso, si è quindi allontanato in auto. Ha accostato nella vicina via Taddeo da Sessa accusando un malore: improvvisamente si è accasciato al suolo. È morto malgrado l'immediato soccorso dei medici del 118.

I due ragazzi sono scappati in sella a uno scooter, ma dopo alcune ore sono stati individuati e bloccati dalla polizia.