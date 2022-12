Venditore ambulante di 39 anni trovato morto in casa

È giallo sulla morte di Afifi Mostafà, venditore ambulante ritrovato senza vita dai carabinieri all'interno della sua abitazione, in centro storico a Reggio Calabria. L?uomo di nazionalità marocchina aveva 39 anni, era regolarmente registrato in Italia. Il decesso, secondo quanto finora accertato, risalirebbe ad alcuni giorni fa, forse una settimana.

I carabinieri, giunti sul posto a seguito di una segnalazione, hanno trovato il corpo dell?uomo senza vita steso a terra. Ancora non sono note le cause del decesso. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire cosa è accaduto all'interno dell'abitazione. Per il momento non viene esclusa nessuna ipotesi.