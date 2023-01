Morto con sacchetto di plastica sul volto, denunciato l'amico: cosa sappiamo finora

Emergono i primi elementi sul giallo del ragazzo di 27 anni, Luiz Diaz Da Silva, un giovane brasiliano con qualche piccolo precedente per reati legati all’immigrazione, trovato morto sul letto con un sacchetto di plastica stretto attorno al capo in un’abitazione di Milano. È stato denunciato per omicidio colposo e omissione di soccorso il 71enne, un italiano nato in Belgio in pensione ma ancora attivo come consulente finanziario, che nella mattinata di oggi 12 gennaiio ha telefonato al 122 per lanciare l'allarme sul decesso del giovane. Saranno soprattutto accertamenti scientifici, affidati ai carabinieri, a stabilire se l'uomo, sentito dal pm, e che aveva una frequentazione da qualche mese con il giovane morto, abbia raccontato la verità sulla tragedia.

L’uomo ha raccontato ai carabinieri di aver ospitato a casa il giovane negli ultimi due giorni, durante i quali i due avrebbero consumato droga insieme e avrebbero avuto rapporti sessuali. Sul corpo della vittima non sono stati trovati altri segni di violenza. Il primo passo sarà accertare l'orario della morte del ragazzo.