Incidente al Rally Valle del Sosio: morto il copilota Totò Coniglio

Tragedia al Rally Valle del Sosio: un incidente mortale si è verificato questa mattina tra Caltabellotta e Chiusa Sclafani, poco dopo l'inizio della prova speciale "Caltabellotta 1". A perdere la vita il navigatore Salvatore Totò Coniglio, 54 anni, che si trovava a bordo di una Renault Clio Williams al fianco del pilota Vito Parisi.

Come spiega AgrigentoNotizie l'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 37, in contrada Favara-Burgio. Secondo una prima ricostruzione il pilota, rimasto illeso, avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo prima contro un palo e poi contro un albero. Sul posto, oltre ai tecnici di gara e i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Sciacca e quelli di Caltabellotta per ricostruire la dinamica della tragedia.

L'esperto copilota dell'equipaggio numero 32 era nato a Palermo ma viveva a San Cipirello.