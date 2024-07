Non lo vedono da tanti giorni, poi il cattivo odore: trovato morto in casa, seduto in poltrona

Un dramma della solitudine, secondo i primi riscontri. Un uomo è stato trovato morto in casa, dopo una settimana secondo una prima ricostruzione, seduto in poltrona. I vicini non vedevano il 68enne da diversi giorni e quando hanno sentito un cattivo odore provenire dal pianerottolo si sono alla fine decisi a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 18 luglio in un appartamento di via Giovanni Michele Boccardo, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino, ed entrando nell'alloggio dalla finestra hanno fatto la macabra scoperta.

L'uomo trovato morto in casa a Torino, seduto in poltrona: già in avanzato stato di decomposizione

Esaminando il corpo dell'uomo, già in avanzato stato di decomposizione, i sanitari del 118 sono arrivati alla conclusione che la morte dovrebbe risalire almeno alla settimana scorsa. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato, insieme ai vigili che hanno chiuso la strada tra via Bibiana e via Vittoria: il tempo necessario per il trasferimento della salma, ora a disposizione dell'autorità sanitaria.

Si sarebbe trattato di un dramma della solitudine, secondo i primi riscontri: l'uomo, presumibilmente senza parenti né conoscenti vicini, non sarebbe stato cercato da nessuno negli ultimi giorni. Fino all'allarme dato dai vicini di casa.