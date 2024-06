Morto l'imprenditore picchiato per aver cercato di sedare una lite tra giovani

La ferita rimediata al capo, dopo aver battuto la testa a terra in seguito a un pugno ricevuto, è stata letale per Shimpei Tominaga, l'uomo giapponese coinvolto in un brutale pestaggio sabato notte a Udine. Dopo l'aggressione Tominaga, che si trovava fuori assieme a un amico che lavora in un ristorante cittadino – anche lui coinvolto nella rissa, ma ferito in maniera lieve –, era rimasto ricoverato in terapia intensiva: i medici hanno tentato di salvargli la vita, ma non è stato possibile.

Tominaga lascia la moglie Chinatsu e il figlio di 13 anni tornati a Kawasaki da due anni mentre Shimpei stava vivendo a Udine occupandosi di export di arredamento made in Italy con il paese del Sol Levante.

Dopo il percorso delle elementari in Italia, infatti, la coppia aveva deciso da dare una formazione scolastica giapponese per il piccolo di famiglia, per poi tornare nel nostro Paese e iscriversi alle superiori. Ieri c'è stato l'arrivo dei suoi cari e oggi la constatazione della morte cerebrale. Tominaga, nato l'8 novembre 1967, era una persona molto conosciuta in città, apprezzata per il suo modo di fare cordiale e per la sua simpatia. Arrivò in Italia da piccolo stabilendosi a Roma, assieme al padre Kenichi, che si occupò per primo della commercializzazione nel nostro Paese dei cartoni animati giapponesi.

La morte di Shimpei Tominaga

Shimpei Tominaga era stato brutalmente pestato nel centro della città friulana da cinque giovani, tre dei quali residenti nel Trevigiano. Martedì il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine aveva deciso che nei confronti di Samuele Battistella, di Mareno di Piave, Daniele Wedam e Abdallah Djoumaa, entrambi residenti a Conegliano, fosse applicata la misura cautelare della detenzione in carcere. Per Ivan Boklac e Oleksandr Vitaliyovich Petrov, ucraini e residenti a Pescara, era stato invece disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.

Per Battistella, Daniele Wedam e Abdallah Djoumaa ora l’imputazione si farà, inevitabilmente, molto più pesante, passando da lesioni personali gravissime a omicidio preterintenzionale. Farebbero parte di una banda che avrebbe agito in tutto il Triveneto e che ha alle spalle piccoli furti e persino una rapina.