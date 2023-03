È morto il "signor Bombetta delle sagre": malore fatale mentre discute con la polizia

Piero Soria, 72enne venditore ambulante di Pessinetto (Torino), è morto la sera di domenica 26 marzo a Trecate, nel Novarese. A ucciderlo, secondo quanto riporta TorinoToday, sarebbe stato un infarto che lo ha colpito mentre stava discutendo animatamente con una pattuglia della polizia stradale, mentre era di ritorno dalla festa del santuario dell'Acquanera a Boffalora sopra Ticino, nel Milanese, dove aveva lavorato tutto il giorno insieme alla moglie, che si trovava con lui sul furgone che era stato sottoposto a controllo.

Gli agenti, dopo averlo sottoposto all'alcoltest, risultato negativo, avevano contestato lo stato di conservazione di alcuni pacchi di patate da friggere, che sarebbero stati in stato di scongelamento. Da qui sarebbe nata una discussione. Sono stati poi loro stessi a cercare di salvare la vita a Soria, cercando invano un defibrillatore nei paraggi. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per l'uomo non c'era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Piero Soria è ricordato da tutti coloro che organizzano e partecipano come espositori alle fiere nel nord-ovest italiano, in particolare in quelle che avvengono d'estate a Cuneo e al Cortile del Maglio a Torino. Era soprannominato anche "signor Bombetta" perché spesso indossava quel tipo di copricapo. Oltre che per il suo banco di piadine, panini e patatine, naturalmente era molto conosciuto anche a Pessinetto, dove viveva da sempre con la famiglia. Da poco era diventato anche nonno di una nipotina.