Uccide la madre 87enne e poi si toglie la vita

Ha ucciso la madre di 87 anni con un'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno, a Senigallia, in provincia di Ancona. L'episodio è avvenuto in un'abitazione a ridosso del fiume Cesano, tra i comuni di Senigallia e Mondolfo e le province di Ancona e Pesaro Urbino. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso per l'uomo di 51 anni che ha sparato alla madre, uccidendola. Si tratta di un "omicidio-suicidio", fa sapere al telefono a LaPresse il sindaco della cittadina marchigiana, Massimo Olivetti.

Notizia in aggiornamento