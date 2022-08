È morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta arrugginita

Non ce l'ha fatta lo stambecco che nella giornata di domenica era stato soccorso dopo aver ingoiato una scatoletta di tonno arrugginita sulle Dolomiti, a circa 2mila metri di quota, nel territorio comunale di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. L'animale era stato soccorso dopo l'allarme lanciato dal guardiaparco e dai carabinieri forestali: un veterinario, arrivato sul posto in elicottero, era riuscito ad estrarre la scatoletta rimasta incastrata nella gola dello stambecco, sperando in una pronta ripresa. Purtroppo l'ungulato, denutrito e provato dalla sofferenza provocata dal corpo estraneo bloccato nella cavità orale, è deceduto nella notte. Si trattava di un esemplare maschio di stambecco, di circa 10 o 11 anni di età, che prima di trovarsi con la mandibola bloccata da una scatoletta di alluminio era in buona salute.

L'intervento speciale, come accennato ad inizio articolo, era avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 agosto, quando le guardie del Parco Dolomiti d'Ampezzo hanno avvistato uno stambecco che si aggirava con difficoltà vicino al lago di Sorapis. Dopo essersi rese conto che l'animale aveva in bocca una scatoletta di tonno, abbandonata con tutta probabilità da un escursionista poco civile, ormai arrugginita. La presenza dell'oggetto nel cavo orale non permetteva allo stambecco di muovere la lingua. I soccorsi per l'esemplare di stambecco sono arrivati dal cielo con il trasporto, da parte dell'elicottero dei vigili del fuoco "Drago 139", di un veterinario e di una guardia provinciale. I soccorritori sono riusciti a sedare l'esemplare, dando la possibilità al veterinario di estrarre la lattina metallica dalla bocca dell'animale. Una volta ripresosi dall'anestesia l'animale è tornato in libertà, ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, fino al decesso.