L'ex calciatore Stefano Guerra punto da un'ape: è morto

Sono ore di profondo cordoglio a Reggio Emilia. Stefano Guerra, ex calciatore, classe 1962, è morto in seguito alla puntura di un'ape, insetto a cui risultava allergico: sapendo di esserlo, avrebbe chiesto immediatamente aiuto, ed è stato soccorso, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Era ricoverato da alcuni giorni in condizioni disperate all'ospedale Santa Maria Nuova.

Dopo la puntura dell'insetto, avvenuta mentre stava svolgendo un'attività di volontariato, il 62enne è andato in choc anafilattico, che gli avrebbe poi causato un infarto. Il difensore, nativo di Verona e cresciuto nel Vicenza, aveva militato in varie squadre italiane (tra cui il Prato), ma è rimasto nel cuore dei tifosi granata per aver partecipato alla mitica stagione 1988-89 in cui la Reggiana conquistò la promozione in serie B con l'allenatore Pippo Marchioro. Poi altre stagioni ricche di soddisfazioni per lui in serie B e C. Tanti appassionati di calcio di tre regioni, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna, hanno sperato in buone notizie, dopo aver appreso delle sue condizioni di salute nei giorni scorsi. Martedì pomeriggio purtroppo la drammatica notizia: non c'è stato nulla da fare, Guerra non ce l'ha fatta.

Lanciato dal Lanerossi Vicenza, proveniva dall'Audace San Michele, squadra veronese di dilettanti, poi Prato e Reggiana. Stefano Guerra a Reggio Emilia aveva messo radici, si era sposato e aveva continuato a vivere al termine della carriera, lavorando come dipendente di banca, prima della pensione.