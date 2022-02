Dimentica la stufa accesa e scoppia un incendio in casa: morto nel sonno

È stato sorpreso nel sonno dalle fiamme, divampate con ogni probabilità da una stufa dimenticata accesa. Un uomo di 85 anni, Liborio Campo, è morto questa notte a causa di un incendio che ha colpito la sua abitazione in via Cairoli, a Valledolmo, paesino in provincia di Palermo. Inutile ogni tentativo di soccorrere o rianimare l'anziano vedovo che viveva da solo.

La prima telefonata al 112 è arrivata all'incirca alle 4. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della protezione civile, i sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Soprana che hanno azionato gli idranti per spegnere le fiamme che avevano ormai avvolto l'appartamento. Una volta domato il rogo, i militari dell'arma e i vigili del fuoco sono entrati in casa trovando l'uomo per terra. Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare.

Il successivo sopralluogo avrebbe chiarito meglio la dinamica della tragedia: l'anziano aveva lasciato accesa una stufetta elettrica da cui sono partite le scintille che avrebbero investito prima una coperta e poi un comodino in legno. L'85enne non si sarebbe reso conto di ciò che stava per succedere e avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo sprigionate dagli arredi che bruciavano. Dopo l'ispezione da parte del medico e gli ultimi accertamenti, la salma sarà restituita ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.