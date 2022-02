Si suicida lanciandosi sotto il treno su cui viaggiava la madre

Si è lanciato sui binari, sotto il treno su cui viaggiava la madre. Si è suicidato così un giovane della provincia di Torino. Giulio Massimo aveva 19 anni quando ha deciso di togliersi la vita. Lo ha fatto ieri dopo aver postato una storia su Instagram in cui diceva: "D'ora in poi non uscirò più di casa per il semplice fatto che non so farmi rispettare”. Giulio era una ragazzo problematico ha confidato la madre agli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti alla stazione di Carmagnola dopo la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, il giovane, originario di Parigi ma che da tempo viveva in Piemonte con la madre, stava aspettando la madre, in arrivo sul treno numero 3313 partito da Torino alle 16:45 e che doveva arrivare alla fine del suo viaggio a Savona. I due avrebbero dovuto percorrere l’ultimo tratto insieme. Ma qualcosa è scattato nella testa del ragazzo, che lo ha portato a compiere il gesto estremo. Secondo alcuni testimoni, Giulio è uscito dalla stazione per poi raggiungere i binari a passo lento ma deciso. Ha aspettato l’arrivo del treno e poi si è buttato.

Gli inquirenti hanno anche ricostruito gli ultimi minuti di vita della giovanissima vittima, scoprendo come, poco prima, avrebbe tentato di prendere un treno senza biglietto. I controllori lo hanno obbligato a scendere. Si spiegherebbe così quell’ultima frase consegnata ai social network e un video, anche questo pubblicato sui suoi canali, in cui se la prendeva con i controllori dei treni.

La madre del 19enne, poco prima che il convoglio frenasse, aveva ricevuto una telefonata dal figlio. Di fronte a quella inquientante coincidenza avrebbe proferito solo le parole: "Speriamo non sia mio figlio". Purtroppo invece era proprio lui. E’ stata la donna a riconoscere il corpo senza vita del figlio. La polizia nel frattempo ha sequestrato il cellulare per studiare a fondo le ore vissute da Giulio Massimo prima della sua morte. Che cosa è successo di preciso alla stazione prima del suicidio?